Скільки українських солдатів-строковиків перебувають у полоні РФ: дані активістки

Генштаб та Міноборони офіційно не називали дані, скільки саме строковиків перебувають у російській неволі.

У російському полоні досі перебуває понад 50 українських солдатів строкової служби віком 19-20 років.

Про це заявила голова громадської організації "Вояцький Визвіл" Наталія Єпіфанова під час пресконференції "Полонені й зниклі безвісти українці. Проблеми повернення. Шляхи вирішення", передає "Укрінформ".

"У російському полоні перебуває більше 50 українських строковиків. Про них мало що відомо. Це хлопці, яким виповнилося 19-25 років, уже в полоні", – сказала вона.

Єпіфанова закликала створити ефективну державну політику повернення з Росії військовополонених і цивільних заручників.

У коментарі виданню "ЦензорНет" мати солдата строкової служби Національної гвардії, який потрапив у полон з "Азовсталі", розповіла, що вже 4 місяці разом з іншими рідними військовополонених проводять мовчазний протест біля Офісу президента.

Раніше у Мінреінтеграції повідомили, що станом на листопад 2023 року у російському полоні досі перебувають понад 4300 громадян України, з яких більшість це військові.

Крім того, відомо про щонайменше 25 журналістів, які зараз перебувають у полоні в РФ. Йдеться як про полон, так і про утримання в місцях неволі кримсько-татарських громадянських журналістів.

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