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У ГУР попередили про наміри Кремля: деталі

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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У ГУР попередили про наміри Кремля: деталі

The Kremlin / Photo: Associated Press

Як і раніше, окупанти прагнуть розколоти українське суспільство.

Росія вважає за необхідне зруйнувати єдність всередині України. Так, наближені до кремля "аналітики" підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році.

Про це повідомляє ГУР МО.

Регіональний розкол

Як зазначають розвідники, однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей. Кремлівські "аналітичні посіпаки" сумно визнають: протестів в Україні немає і не буде. 

"Зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій", –  деталізували у ГУР.

Серед ключових цілей вказаних заходів:

  • дискредитація процесу мобілізації;
  • сприяння масштабному відтоку населення з України;
  • інспірація розколів за регіональним принципом.

У відомстві також цитують пропоновані наративи:

  • "Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";
  • "Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";
  • "В Кієвє нє мобілізіруют –  все ґуляют і вєсєлятся".

"Водночас так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала", – додають в українській розвідці. 

Раніше йшлося про те, що ворожа пропаганда за допомогою кінематографу десятиліттями демонізувала українців і готувала росіян до війни з нашою державою.

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Дата публікації
Перегляди
2722
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