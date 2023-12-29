У ГУР попередили про наміри Кремля: деталі

Як і раніше, окупанти прагнуть розколоти українське суспільство.

Росія вважає за необхідне зруйнувати єдність всередині України. Так, наближені до кремля "аналітики" підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році.

Про це повідомляє ГУР МО.

Регіональний розкол

Як зазначають розвідники, однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей. Кремлівські "аналітичні посіпаки" сумно визнають: протестів в Україні немає і не буде.

"Зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій", – деталізували у ГУР.

Серед ключових цілей вказаних заходів:

дискредитація процесу мобілізації;

сприяння масштабному відтоку населення з України;

інспірація розколів за регіональним принципом.

У відомстві також цитують пропоновані наративи:

"Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";

"Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";

"В Кієвє нє мобілізіруют – все ґуляют і вєсєлятся".

"Водночас так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала", – додають в українській розвідці.

Раніше йшлося про те, що ворожа пропаганда за допомогою кінематографу десятиліттями демонізувала українців і готувала росіян до війни з нашою державою.

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