У ГУР попередили про наміри Кремля: деталі

Як і раніше, окупанти прагнуть розколоти українське суспільство.
Росія вважає за необхідне зруйнувати єдність всередині України. Так, наближені до кремля "аналітики" підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році.
Про це повідомляє ГУР МО.
Регіональний розкол
Як зазначають розвідники, однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей. Кремлівські "аналітичні посіпаки" сумно визнають: протестів в Україні немає і не буде.
"Зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій", – деталізували у ГУР.
Серед ключових цілей вказаних заходів:
- дискредитація процесу мобілізації;
- сприяння масштабному відтоку населення з України;
- інспірація розколів за регіональним принципом.
У відомстві також цитують пропоновані наративи:
- "Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";
- "Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";
- "В Кієвє нє мобілізіруют – все ґуляют і вєсєлятся".
"Водночас так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала", – додають в українській розвідці.
Раніше йшлося про те, що ворожа пропаганда за допомогою кінематографу десятиліттями демонізувала українців і готувала росіян до війни з нашою державою.
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