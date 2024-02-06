Битва за Авдеевку: ВСУ имеют продвижение — ISW (карта боевых действий)

На Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои.
За минувшие сутки украинские военные продвинулись к юго-западу от Авдеевки, в частности к северо-востоку от Невельского.
Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Между тем, российские источники утверждали, что они якобы продвинулись в юго-восточном Первомайском (юго-западнее Авдеевки) и на глубину до одного километра в северной Авдеевке. Впрочем, аналитики ISW не нашли подтверждения ни одного из этих утверждений.
Американские аналитики, ссылаясь на российские и украинские источники, пишут, что позиционные бои продолжались.
- северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного;
- к западу от Авдеевки возле Тоне и Северного;
- юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.
Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили вражеские атаки на четырех направлениях фронта за минувшие сутки, 5 февраля.
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