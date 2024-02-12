Обстрел Павлограда: часть города обесточена, нет тепла и воды

Энергетики продолжают возобновлять электроснабжение.
В результате обстрела Павлограда на Днепропетровщине большая часть города обесточена. Отсутствует тепло и водоснабжение.
Об этом сообщили на странице городского совета Павлограда.
По сообщению, аварийные бригады работают над устранением последствий атаки.
"Ждем восстановления. Сохраняйте спокойствие и заботьтесь о собственной безопасности", — отметили на странице горсовета.
В "Укрэнерго" сообщили, что пострадало оборудование одной из подстанций компании.
"В Павлоградском и Синельниковском районах частично обесточивались промышленные и бытовые потребители", — говорится в сообщении.
Накануне Россия массированно атаковала украинские города ракетами. В результате обстрела были пострадавшие и жертвы, а также серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Взрывы раздавались, в частности, и в Павлограде.
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