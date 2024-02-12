Обстрел Павлограда: часть города обесточена, нет тепла и воды

В результате обстрела Павлограда на Днепропетровщине большая часть города обесточена. Отсутствует тепло и водоснабжение.

Об этом сообщили на странице городского совета Павлограда.

По сообщению, аварийные бригады работают над устранением последствий атаки.

"Ждем восстановления. Сохраняйте спокойствие и заботьтесь о собственной безопасности", — отметили на странице горсовета.

В "Укрэнерго" сообщили, что пострадало оборудование одной из подстанций компании.

"В Павлоградском и Синельниковском районах частично обесточивались промышленные и бытовые потребители", — говорится в сообщении.

Накануне Россия массированно атаковала украинские города ракетами. В результате обстрела были пострадавшие и жертвы, а также серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Взрывы раздавались, в частности, и в Павлограде.

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