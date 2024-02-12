Обстріл Павлограда: частина міста знеструмлена, немає тепла та води

Внаслідок обстрілу Павлограда на Дніпропетровщині більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло та водопостачання.

Про це повідомили на сторінці міської ради Павлограда.

За повідомленням, аварійні бригади працюють над усуненням наслідків атаки.

"Чекаємо на відновлення. Зберігайте спокій та піклуйтесь про власну безпеку", – зазначили на сторінці міськради.

В "Укренерго" повідомили, що постраждало обладнання однієї з підстанцій компанії.

"В Павлоградському та Синельниківському районах частково знеструмлювались промислові та побутові споживачі", - йдеться у повідомленні.

Напередодні Росія масовано атакувала українські міста ракетами. Внаслідок обстрілу були постраждалі та жертви, а також серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Вибухи лунали, зокрема, і у Павлограді.

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