Росіяни просунулися біля Авдіївки: в ISW розповіли, де тривали бої

Збройні сили Російської Федерації могли просунутися біля Авдіївки Донецької області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

"Російські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі 11 лютого", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 11 лютого, російські військові нещодавно просунулися вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського.

Позиційні бої тривали в районі Новокалинового, Новобахмутівки, у самій Авдіївці, біля Тоненького, Сєверного, Первомайського і Невельського.

За даними російських джерел, ЗС РФ продовжують намагання перекрити передбачувану головну наземну лінію зв'язку ЗСУ з Авдіївкою.

Раніше повідомлялося, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Ситуація в Авдіївці залишається складною.

Очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про великі втрати росіян в Авдіївці. За оцінками американської розвідки, від початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023-го росіяни втратили понад 13 тисяч осіб і 220 бойових машин.контрольованою.

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