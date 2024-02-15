"Мясорубка" для оккупантов: что происходит сейчас в Авдеевке

В четверг, 15 февраля, продолжались ожесточенные бои за город Авдеевку Донецкой области, захватить которую российские оккупанты отчаянно пытаются уже более 4 месяцев, бросая в "мясорубку" резервные подразделения. Военные обозреватели убеждены, что российские военачальники выполняют прямой приказ Путина, стремящегося получить перед назначенными в России на 17 марта выборами президента подарок – еще один разрушенный украинский город.

ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию на данный момент.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, несмотря на громкие заявления российских пропагандистов, Авдеевка не находится в окружении и украинские воины продолжают ведение оборонной операции.

"На Авдеевке уничтожаются просто бешеными темпами ресурсы и резервы российской армии", – заявил он в эфире национального телемарафона.

Как действуют россияне

По информации Дмитрия Лиховия, враг сейчас использует много малых штурмовых групп разной численности – отделение или чуть больше. Пехота идет на штурм, усиленная бронетехникой.

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"В один из предыдущих дней на одном очень узком направлении были задействованы малые штурмовые группы сразу из 5-6 российских бригад... Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, какие огромные силы многих военных организмов московиты бросили именно на прорыв через городскую застройку Авдеевки", – отметил он.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районе Авдеевки и еще одна атака неподалеку от Первомайского Донецкой области, где враг при поддержке авиации продолжает попытки захватить Авдеевку.

Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Очеретино, Бердичи, Орловка, Ласточкино Донецкой области.

Маневры украинских защитников

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия", отвечающая за Авдеевку, заявляет, что украинские подразделения маневрируют – где-то отбивают позиции, а где-то переходят на более выгодные.

"Ситуация остается очень напряженной, но контролируемой", – утверждает спикер ОСУВ "Таврия" Лиховий.

По его словам, поставки в Авдеевку и эвакуация затруднены, но там работает логистическая артерия, которую заранее подготовили.

"Каждое подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача… Предусмотрены запасные варианты развития событий и ведения боевых действий в зависимости от ситуации, которая является динамичной", – говорит Лиховий.

Также он заметил, что там, где линия фронта очень динамичная, происходят маневры наших подразделений для отхода на более выгодные позиции, кое-где – отбитие вражеских позиций.

"Авдеевский ад"

Ранее стало известно, что в Авдеевку для усиления защиты перебросили опытную Третью отдельную штурмовую бригаду (бывший полк "Азов"). В бригаде говорят, что прибыли в "Авдеевский ад".

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Третья штурмовая заходила на уже утраченные позиции, некоторые из которых были заняты россиянами. Силы противника на их отрезке – это ориентировочно 7 бригад, отмечают в 3-й ОШБр.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", – говорит командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

Максим Жорин, заместитель командира, написал в своем телеграм-канале, что бригада выполняет боевые задания "в условиях, которые даже нам было сложно представить".

"Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника – врага огромное количество, они прут со всех сторон. Бои в Авдеевке в разы более адские, чем самые горячие битвы этой фазы войны, которые были в Бахмуте", – пишет Жорин.

В бригаде говорят, что за время их пребывания на этом направлении две российские бригады потерпели "критическое поражение".

Ситуация "угрожающая и нестабильная"

В заявлении Третьей штурмовой бригады, опубликованном 15 февраля, говорится, что объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перекидывает в город новые силы и средства.

В последние дни российские "военкоры" пишут о том, что россияне якобы уже перерезали пути поставки в город. О критической ситуации намекает также украинский журналист Юрий Бутусов.

При этом австрийский военный аналитик Томас Купер в последнем отчете говорит, что оперативная обстановка в Авдеевке остается сложной. Но сейчас, считает он, главный вопрос состоит в том, под чьим контролем реально находится Индустриальный проспект, являющийся главной артерией, соединяющей гарнизон с узлами снабжения на западном направлении.

Значение Авдеевки

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что украинские войска смогли выполнить важные задачи в районе Авдеевки, в частности, уменьшить наступательные возможности врага.

По его словам, военное значение Авдеевки состоит в трех вещах:

уничтожение наступательного потенциала врага, то есть уменьшение его возможностей, а также уничтожение как можно большего количества техники, силы, средств противника. Это уже выполнено контингентом, который оборонял и продолжает оборонять Авдеевку, на отлично;

не дать оккупантам развить темп наступательной операции, что тоже было сделано, потому что враг серьезно споткнулся об Авдеевку;

контингенту в Авдеевке удалось отвлечь на себя большое количество российских резервов, которые они могли использовать и на других направлениях.

В то же время эксперт считает, что выход нашего контингента из Авдеевки – это только вопрос времени.

Потери россиян

С 18:00 среды, 14 февраля, до 6:00 четверга, 15 февраля, на Авдеевском направлении россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери – 20 к 1. Об этом сообщил представитель "Таврии" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Всего российские потери в боях за Авдеевку в 13 раз больше, чем украинские. Такие выводы были сделаны на основе визуально подтвержденных OSINT-аналитиками данных.

Напомним, в городе Авдеевка Донецкой области, который пытаются захватить российские оккупанты, все еще остаются гражданские жители. Единстенный эвакуационный маршрут полностью простреливается врагом.

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