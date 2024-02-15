Выход ВСУ из Авдеевки – это вопрос времени: эксперт оценил ситуацию в городе

По мнению Мусиенко, украинские войска смогли выполнить важные задачи в районе города, в частности, уменьшить наступательные возможности врага.

Ситуация в Авдеевке стремительно ухудшается. Даже несмотря на переброску туда бойцов третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы ВСУ все равно рано или поздно будут вынуждены выйти из города.

Такое мнение руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выразил в эфире Radio NV.

Мусиенко оценил ситуацию в Авдеевке как стремительно ухудшающуюся. Он также объяснил, что военное значение Авдеевки состоит в трех вещах.

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"Это уничтожение наступательного потенциала врага, то есть уменьшение их возможностей; и уничтожение как можно большего количества техники, силы, средств противника. Это уже выполнено контингентом, который оборонял и продолжает оборонять Авдеевку, на отлично", — отметил эксперт.

Он также отметил важность того, чтобы не дать оккупантам развить темп наступательной операции. ВСУ это тоже проделали, потому что враг "таки серьезно споткнулся об Авдеевку".

Кроме того, украинским силам в Авдеевке удалось вытащить на себя большое количество российских резервов, которые враг мог использовать и на других направлениях.

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"Теперь относительно текущей ситуации. Ситуация очень сложная. По моему мнению, выход нашего контингента из Авдеевки – это вопрос времени", – считает Мусиенко.

Напомним, в ОСГВ "Таврия" 15 февраля сообщили, что подразделения ВСУ в районе Авдеевки проводят маневр для кое-где отхода на более выгодные позиции. Снабжение Авдеевки и эвакуация оттуда усложнены, поэтому задействована запасная логистическая артерия.

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