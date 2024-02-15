Вихід ЗСУ з Авдіївки – це питання часу: експерт оцінив ситуацію в місті

На думку Мусієнка, українські війська змогли виконати важливі завдання в районі міста, зокрема зменшити наступальні можливості ворога.

Ситуація в Авдіївці стрімко погіршується. Навіть попри перекидання туди бійців третьої окремої штурмової бригади, бійці ЗСУ все одно рано чи пізно будуть змушені вийти з міста.

Таку думку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив у ефірі Radio NV.

Мусієнко оцінив ситуацію в Авдіївці як таку, що стрімко погіршується. Він також пояснив, що військове значення Авдіївки полягає у трьох речах.

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"Це знищення наступального потенціалу ворога, тобто зменшення їхніх можливостей; і знищення якомога більшої кількості техніки, сили, засобів противника. Це вже виконане контингентом, який обороняв і продовжує обороняти Авдіївку, на відмінно" , – зазначив експерт.

Він також вказав на важливість того, аби не дати окупантам розвинути темп наступальної операції. ЗСУ це теж виконали, тому що ворог "таки серйозно спіткнувся об Авдіївку".

Окрім того, українським силам в Авдіївці вдалося витягнути на себе велику кількість російських резервів, які ворог міг використовувати і на інших напрямках.

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"Тепер щодо поточної ситуації. Ситуація дуже складна. На мою думку, вихід нашого контингенту з Авдіївки – це питання часу", – вважає Мусієнко.

Нагадаємо, в ОСУВ "Таврія" 15 лютого повідомили, що підрозділи ЗСУ в районі Авдіївки проводять маневр для подекуди відходу на вигідніші позиції. Постачання до Авдіївки та евакуація звідти ускладнені, тому задіяно запасну логістичну артерію.

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