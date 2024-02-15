На Буковині дістали тіло 8-річної дівчинки, яка впала з моста в річку

Тіло 8-річної дівчинки, яка впала з моста в річку, знайшли поблизу села Коритне на Буковині у межах 5-7 кілометрів від місця зникнення.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Тіло дитини буде направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо:

У Чернівецькій області розшукували 8-річну дівчинку, яка впала з дерев’яного мосту в річку. Дитина разом з старшим братом поверталася зі школи додому, на мості раптово підковзнулася і опинилася у воді. До пошуків залучили поліцейських, рятувальників та місцевих жителів.

Нещасний випадок трапився після обіду 13 лютого.

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