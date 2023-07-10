Пішов з батьком вчитися стріляти: на Буковині загинув 13-річний підліток

Батько зарядив зброю, проте через необережність рушниця впала і вистрілила у хлопця. Підліток отримав смертельні травми.

На Буковині 13-річний підліток пішов з батьком і братом вчитися стріляти в ліс, проте через необережність загинув від пострілу.

Про це передає поліція Чернівецької області.

За словами правоохоронців, 48-річний житель села Замостя перебував вдома разом із своїми 13-річним та 9-річним синами. Увечері діти попросили батька навчити їх стріляти.

Чоловік взяв рушницю із набоями та пішов разом із синами у ліс неподалік від будинку. Там батько зарядив зброю та відійшов від дітей, які знаходилися позаду нього. У цей час рушниця впала з плеча на землю – і відбувся постріл: поранення отримав 13-річний хлопчик.

Чоловік доставив сина у лікарню. Там медики констатували смерть підлітка від отриманих травм. Подія кваліфікована як вбивство через необережність. Усі дозвільні документи на зброю у батька були.

Раніше повідомлялося, що на Одещині дідусь застрелив свого онука та заявив, що той у ЗСУ.

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