Ушел с отцом учиться стрелять: на Буковине погиб 13-летний подросток

Отец зарядил оружие, однако по неосторожности ружье упало и выстрелило в парня. Подросток получил смертельные травмы.

На Буковине 13-летний подросток ушел с отцом и братом учиться стрелять в лес, однако по неосторожности погиб от выстрела.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

По словам правоохранителей, 48-летний житель села Замостье находился дома вместе со своими 13-летним и 9-летним сыновьями. Вечером дети попросили отца научить их стрелять.

Мужчина взял ружье с патронами и пошел вместе с сыновьями в лес неподалеку от дома. Там отец зарядил оружие и отошел от находившихся позади него детей. В это время ружье упало с плеча на землю – и произошел выстрел: ранение получил 13-летний мальчик.

Мужчина доставил сына в больницу. Там медики констатировали смерть от полученных травм. Событие квалифицировано как убийство по неосторожности. Все разрешительные документы на оружие у отца были.

Ранее сообщалось, что в Одесской области дедушка застрелил своего внука и заявил, что тот в ВСУ.

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