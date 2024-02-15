На Буковине извлекли тело 8-летней девочки, упавшей с моста в реку

Тело 8-летней девочки, упавшей с моста в реку, было обнаружено вблизи села Корытное на Буковине в пределах 5-7 километров от места исчезновения.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним:

В Черновицкой области разыскивали 8-летнюю девочку, упавшую с деревянного моста в реку. Ребенок вместе со старшим братом возвращался из школы домой, на мосту внезапно поскользнулся и оказался в воде. К поискам привлекли полицейских, спасателей и местных жителей.

Несчастный случай произошел после обеда 13 февраля.

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