Загроза наступу росіян на Харківщині: де саме спробують прорватися окупанти — експерт

Найближчим часом у ворожої армії мало шансів розвинути успіх на Куп’янському напрямку.

Загроза розгортання наступу російської окупаційної армії вглиб Харківської області існує, однак ворог зараз більше зайнятий штурмом Авдіївки.

Таку думку висловив в коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, російська армія продовжує вести наступ на Куп'янському напрямку, але особливих успіхів не досягає.

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"Що стосується Куп'янська, робиться все, щоб створити укріпрайони. І я не бачу, що в найближчі дні або тижні ворог зможе там розвинути успіх. Небезпека зберігатиметься. Потрібно розуміти, цей напрямок є і буде небезпечним, тому що окупанти накопичили сили", - зауважив експерт.

Олександр Мусієнко зазначив, що в наступний місяць-півтора росіяни продовжать свої спроби прорватися в Синьківці і Табаївці. Вийде чи ні, покажуть бойові дії.

Нагадаємо, раніше начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що потужних угруповань російських військ з метою повторного наступу на Харків наразі не фіксується.

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