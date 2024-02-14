"Авдеевка – это ворота": зачем она врагу и будет ли катастрофа в случае потери города

Петр Чернык считает правильной стратегию, что Авдеевку нужно держать, чтобы обескровливать там российскую армию. Другого варианта нет, пока Украине не предоставилы большое количество вооружения и техники.

Российские войска стремятся захватить Авдеевку, ведь это – "ворота" к полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Ситуация вокруг города накаляется, и если командование ВСУ решит покидать этот укрепрайон, то катастрофы не будет.

Такое мнение военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Чернык выразил в интервью "24 каналу".

Чернык отметил, что стратегия врага ясна: у россиян есть задача выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Оккупанты поняли, что главной цели в этой фазе войны не достигают – украинская государственность удерживается.

Зачем россиянам Авдеевка

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"Однако Владимиру Путину для собственного ритуала, а для тиранов ритуалы – это святое, нужны хорошие результаты. В понимании врага полная оккупация Донецкой и Луганской областей – хороший результат. В конце концов это казус белли. Авдеевка – это ворота к этой задаче", – пояснил эксперт.

Он прокомментировал тезисы о том, что военному руководству Украины нужно что-то решать: либо усиливать оборону Авдеевки, либо выводить оттуда войска, чтобы не повторился Бахмут.

"Здесь тоже есть нюанс. Нам тоже сердце рвалось, что в случае поражения на Бахмутском направлении будет катастрофа, но этого не произошло. Бахмут их, однако все окружающие господствующие высоты наши и дальше продвинуться россияне не смогли", — обратил внимание Чернык.

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Стоит ли ВСУ дальше держать оборону Авдеевки

"Ситуация вокруг Авдеевки накаляется. Если наше командование придет к выводу, что нужно покидать этот укрепленный район, то катастрофы не будет. Понимаем, что битвы в войнах могут быть проиграны. Крайне важно выиграть войну", — отметил полковник запаса.

Он также считает правильной стратегию, что Авдеевку, как и Бахмут, нужно держать, чтобы обескровливать там российскую армию.

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"Других вариантов нет, пока Украине не предоставили большое количество авиации и серьезной ракетной и бомбовой нагрузки к этой авиации, а также большого количества дальнобойных ракет ATACMS, особенно до 300 километров. Я отмечаю важную деталь — большое количество, ведь 10-30 ракет "погоды" не меняют. Излом начинается от 1000 и выше, тогда все меняется", – подчеркнул Чернык.

Украина находится в третьей стадии классической индустриальной войны

По его мнению, сегодня Украина находится в третьей стадии классической индустриальной войны. По ее законам, кто лучше уничтожает стратегические ресурсы противника, тот, в конце-концов, и одержит победу.

"То, что мы только под одной Авдеевкой от 7 октября накосили убитыми более 15 тысяч россиян, что равняется показателю потерь Советского Союза в войне в Афганистане, это довольно серьезно. По технике есть отношение 1 к 30 в пределах недели — это что-то невероятное", – оценил эксперт.

Напомним, 13 февраля спикер 110-й ОМБр имени Марка Безручко Иван Секач сообщил, что к Авдеевке подошло мощное подкрепление, чтобы удержать город.

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