Кого могли отправить спасать Авдеевку: объяснил полковник запаса

По его мнению, без достаточного количества боеприпасов "ни одна бригада ничего не сделает".

В Авдеевку могли отправить одну из лучших бригад украинской армии. Речь идет о 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Это серьезная бригада, ею руководит достаточно успешный командир. Мы несколько раз ее ставили в пример. Они правильно подобрали всю систему комплектации своих подразделений, они первыми запустили рекрутинговый центр внутри бригады. (...) У них сейчас полностью забит штат, и еще люди стоят в очереди, чтобы попасть в "тройку", – рассказал Роман Свитан.

Однако без достаточного количества боеприпасов "ни одна бригада ничего не сделает", отмечает он. По его мнению, необходимо привлечь как минимум около трех бригад, а уже после этого — принимать решение "относительно определенных действий по отсечению северной клешни".

"Где-то в направлении от Константиновки вдоль дороги на Авдеевку надо отсекать северную клешню. Просто загнать в Авдеевку бригаду – это не решить вопрос, это удержать время – месяц-полтора – до путинских перевыборов. Но это не решает глобально вопрос. Решает именно отсечение северной клешни. – резюмировал полковник.

Напомним, что в настоящее время оперативного оцепления Авдеевки нет.

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