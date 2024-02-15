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“М’ясорубка” для окупантів: що відбувається зараз в Авдіївці

“М’ясорубка” для окупантів: що відбувається зараз в Авдіївці

Авдіївка / Фото: Associated Press

На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують ведення оборонної операції.

У четвер, 15 лютого, тривали запеклі бої за місто Авдіївку Донецької області, захопити яку російські окупанти відчайдушно намагаються уже понад 4 місяці, кидаючи в “м’ясорубку” резервні підрозділи. Військові оглядачі переконані, що російські воєначальники виконують прямий наказ Путіна, який прагне отримати перед призначеними в Росії на 17 березня виборами президента подарунок – ще одне зруйноване українське місто.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо станом на цей момент.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, попри гучні заяви російських пропагандистів, Авдіївка не перебуває в оточенні і українські воїни продовжують ведення оборонної операції.

“На Авдіївці нищаться просто шаленими темпами ресурси й резерви російської армії", – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Як діють росіяни

За інформацією Дмитра Лиховія, ворог зараз використовує багато малих штурмових груп різної чисельності – до відділення або трохи більше. Піхота йде на штурм, посилена бронетехнікою.

"В один із попередніх днів на одному дуже вузькому напрямку були задіяні малі штурмові групи одразу з 5-6 російських бригад... Ці цифри красномовно свідчать про те, які величезні сили багатьох військових організмів московити кинули саме на прорив через міську забудову Авдіївки", – зазначив він.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки та ще одну атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації продовжує спроби захопити Авдіївку.

Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине Донецької області.

Маневри українських захисників

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія", яке відповідає за Авдіївку, заявляє, що українські підрозділи маневрують – десь відбивають позиції, а десь переходять на більш вигідні.

"Ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою”, – стверджує речник ОСУВ “Таврія” Лиховій.

За його словами, постачання до Авдіївки та евакуація ускладнені, але там працює логістична артерія, яку завчасно підготували.

"Кожен підрозділ знає свій маневр, в кожного є своє завдання… Передбачені запасні варіанти розвитку подій і ведення бойових дій залежно від ситуації, яка є динамічною", – каже Лиховій.

Також він зауважив, що там, де лінія фронту є дуже динамічною, відбуваються маневри наших підрозділів для відходу на більш вигідні позиції, подекуди – відбивання ворожих позицій.

“Авдіївське пекло”

Раніше стало відомо, що до Авдіївки для посилення захисту перекинули досвідчену Третю окрему штурмову бригаду (колишній полк "Азов"). У бригаді кажуть, що прибули до "авдіївського пекла".

Третя штурмова заходила на вже втрачені позиції, деякі з яких були зайняті росіянами. Сили противника на їхньому відрізку – це орієнтовно 7 бригад, наголошують у 3-й ОШБр.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник", – каже командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Максим Жорін, заступник командира, написав у своєму телеграм-каналі, що бригада виконує бойові завдання "в умовах, які навіть нам було складно уявити".

"Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника – ворога величезна кількість, вони пруть з усіх боків. Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті", – пише Жорін.

У бригаді кажуть, що за час їхнього перебування на цьому напрямку дві російські бригади зазнали "критичного ураження".

Ситуація “загрозлива і нестабільна”

У заяві Третьої штурмової бригади, опублікованій 15 лютого, йдеться про те, що обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили та засоби.

В останні дні російські “воєнкори” пишуть про те, що росіяни нібито вже перерізали шляхи постачання до міста. На критичну ситуацію натякає також український журналіст Юрій Бутусов.

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Водночас австрійський воєнний аналітик Томас Купер в останньому звіті каже, що оперативна обстановка в Авдіївці залишається складною. Але зараз, вважає він, головне питання полягає в тому, під чиїм контролем реально перебуває Індустріальний проспект, що є головною артерією, яка з’єднує гарнізон із вузлами постачання на західному напрямку.

Значення Авдіївки

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що українські війська змогли виконати важливі завдання в районі Авдіївки, зокрема зменшити наступальні можливості ворога.

За його словами, військове значення Авдіївки полягає в трьох речах:

  • знищення наступального потенціалу ворога, тобто зменшення його можливостей, а також знищення якомога більшої кількості техніки, сили, засобів противника. Це вже виконане контингентом, який обороняв і продовжує обороняти Авдіївку, на відмінно;
  • не дати окупантам розвинути темп наступальної операції, що теж було зроблено, тому що ворог таки серйозно спіткнувся об Авдіївку;
  • контингенту в Авдіївці вдалося витягнути на себе велику кількість російських резервів, які вони могли використовувати й на інших напрямках.

Водночас експерт вважає, що вихід нашого контингенту з Авдіївки – це лише питання часу.

Втрати росіян

Від 18:00 середи, 14 лютого, до 6:00 четверга, 15 лютого, на Авдіївському напрямку росіяни втратили особового складу 208 осіб, з них безповоротні втрати – 20 до 1. Про це повідомив речник "Таврії" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Загалом російські втрати в боях за Авдіївку втринадцятеро більші, ніж українські. Такі висновки були зроблені на підставі візуально підтверджених OSINT-аналітиками даних.

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Нагадаємо, в місті Авдіївка Донецької області, яке намагаються захопити російські окупанти, все ще залишаються цивільні мешканці. Єдиний евакуаційний маршрут повністю прострілюється ворогом.

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