“М’ясорубка” для окупантів: що відбувається зараз в Авдіївці

У четвер, 15 лютого, тривали запеклі бої за місто Авдіївку Донецької області, захопити яку російські окупанти відчайдушно намагаються уже понад 4 місяці, кидаючи в “м’ясорубку” резервні підрозділи. Військові оглядачі переконані, що російські воєначальники виконують прямий наказ Путіна, який прагне отримати перед призначеними в Росії на 17 березня виборами президента подарунок – ще одне зруйноване українське місто.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо станом на цей момент.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, попри гучні заяви російських пропагандистів, Авдіївка не перебуває в оточенні і українські воїни продовжують ведення оборонної операції.

“На Авдіївці нищаться просто шаленими темпами ресурси й резерви російської армії", – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Як діють росіяни

За інформацією Дмитра Лиховія, ворог зараз використовує багато малих штурмових груп різної чисельності – до відділення або трохи більше. Піхота йде на штурм, посилена бронетехнікою.

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"В один із попередніх днів на одному дуже вузькому напрямку були задіяні малі штурмові групи одразу з 5-6 російських бригад... Ці цифри красномовно свідчать про те, які величезні сили багатьох військових організмів московити кинули саме на прорив через міську забудову Авдіївки", – зазначив він.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки та ще одну атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації продовжує спроби захопити Авдіївку.

Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине Донецької області.

Маневри українських захисників

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія", яке відповідає за Авдіївку, заявляє, що українські підрозділи маневрують – десь відбивають позиції, а десь переходять на більш вигідні.

"Ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою”, – стверджує речник ОСУВ “Таврія” Лиховій.

За його словами, постачання до Авдіївки та евакуація ускладнені, але там працює логістична артерія, яку завчасно підготували.

"Кожен підрозділ знає свій маневр, в кожного є своє завдання… Передбачені запасні варіанти розвитку подій і ведення бойових дій залежно від ситуації, яка є динамічною", – каже Лиховій.

Також він зауважив, що там, де лінія фронту є дуже динамічною, відбуваються маневри наших підрозділів для відходу на більш вигідні позиції, подекуди – відбивання ворожих позицій.

“Авдіївське пекло”

Раніше стало відомо, що до Авдіївки для посилення захисту перекинули досвідчену Третю окрему штурмову бригаду (колишній полк "Азов"). У бригаді кажуть, що прибули до "авдіївського пекла".

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Третя штурмова заходила на вже втрачені позиції, деякі з яких були зайняті росіянами. Сили противника на їхньому відрізку – це орієнтовно 7 бригад, наголошують у 3-й ОШБр.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник", – каже командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Максим Жорін, заступник командира, написав у своєму телеграм-каналі, що бригада виконує бойові завдання "в умовах, які навіть нам було складно уявити".

"Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника – ворога величезна кількість, вони пруть з усіх боків. Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті", – пише Жорін.

У бригаді кажуть, що за час їхнього перебування на цьому напрямку дві російські бригади зазнали "критичного ураження".

Ситуація “загрозлива і нестабільна”

У заяві Третьої штурмової бригади, опублікованій 15 лютого, йдеться про те, що обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили та засоби.

В останні дні російські “воєнкори” пишуть про те, що росіяни нібито вже перерізали шляхи постачання до міста. На критичну ситуацію натякає також український журналіст Юрій Бутусов.

Водночас австрійський воєнний аналітик Томас Купер в останньому звіті каже, що оперативна обстановка в Авдіївці залишається складною. Але зараз, вважає він, головне питання полягає в тому, під чиїм контролем реально перебуває Індустріальний проспект, що є головною артерією, яка з’єднує гарнізон із вузлами постачання на західному напрямку.

Значення Авдіївки

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що українські війська змогли виконати важливі завдання в районі Авдіївки, зокрема зменшити наступальні можливості ворога.

За його словами, військове значення Авдіївки полягає в трьох речах:

знищення наступального потенціалу ворога, тобто зменшення його можливостей, а також знищення якомога більшої кількості техніки, сили, засобів противника. Це вже виконане контингентом, який обороняв і продовжує обороняти Авдіївку, на відмінно;

не дати окупантам розвинути темп наступальної операції, що теж було зроблено, тому що ворог таки серйозно спіткнувся об Авдіївку;

контингенту в Авдіївці вдалося витягнути на себе велику кількість російських резервів, які вони могли використовувати й на інших напрямках.

Водночас експерт вважає, що вихід нашого контингенту з Авдіївки – це лише питання часу.

Втрати росіян

Від 18:00 середи, 14 лютого, до 6:00 четверга, 15 лютого, на Авдіївському напрямку росіяни втратили особового складу 208 осіб, з них безповоротні втрати – 20 до 1. Про це повідомив речник "Таврії" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Загалом російські втрати в боях за Авдіївку втринадцятеро більші, ніж українські. Такі висновки були зроблені на підставі візуально підтверджених OSINT-аналітиками даних.

Нагадаємо, в місті Авдіївка Донецької області, яке намагаються захопити російські окупанти, все ще залишаються цивільні мешканці. Єдиний евакуаційний маршрут повністю прострілюється ворогом.

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