У ЗСУ відповіли, чи існує загроза для Запоріжжя

На Запорізькому напрямку, який тягнеться практично від межі з Донецькою областю і аж до Дніпропетровської, російський контингент розосереджений. Тож там ситуацію можна назвати стабільною, адже основні зусилля ворог зосереджує саме на Авдіївському напрямку. Водночас у разі потреби ЗСУ готові давати відсіч в усіх гарячих точках.

Про це під час телемарафону сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Запорізький напрямок починається ще від практично межі з Донецькою областю і йде аж до Дніпропетровської області... Це зовсім інші і природні, й інші умови на полі бою. Фактично там контингент російський "розмазаний" по всій цій лінії фронту. Якщо ділити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то зовсім немає такої загрози, як її дехто міг собі уявити", – зазначив він.

За його словами, там немає подвійної переваги ворога, тож немає загрози для Запоріжжя.

"Немає загрози Запоріжжю, як дехто міг вже інтерпретувати. Там ситуація стабільна... Ворог основні зусилля зосереджує саме на Авдіївському напрямку. І ми в разі потреби готові давати відсіч в усіх гарячих точках, якщо вони ще з’являться", – додав Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Запоріжжю вранці 15 лютого було влучання в інфраструктурний обʼєкт, пошкоджені багатоповерхівки та є поранені.

Також вранці 15 лютого окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, Львові, Запоріжжі, на Полтавщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині. Ворог влучив в об'єкти інфраструктури, є руйнування та поранені.

Тим часом депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко повідомив, що росіяни, ймовірно, готуються до штурму так званого Роботинського виступу в Запорізькій області.

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