Бои за Авдеевку: в ВСУ рассказали о тактике россиян

Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонной операции на Авдеевском направлении. Там "просто безумными темпами уничтожаются ресурсы и резервы российской армии".

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Хотя поставки и эвакуация осложнены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее. Отсюда главный вывод – Авдеевка не находится в окружении, хотя, возможно, об этом может трубить российская пропаганда", – говорит он.

По его словам, враг сейчас использует много малых штурмовых групп разной численности.

"В один из предыдущих дней на одном очень узком направлении были задействованы малые штурмовые группы сразу из 5-6 российских бригад... Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, какие огромные силы многих военных организмов московиты бросили именно на прорыв через городскую застройку Авдеевки", – резюмировал он.

Напомним, в районе Авдеевки на Донетчине продолжаются ожесточенные бои. Российская захватническая армия наступает со всех сторон.

Общие потери врага в живой силе за 14 февраля составляют 526 человек. Что касается техники, то было уничтожено или повреждено 55 единиц, без учета беспилотников: речь идет о трех танках, 25 бронемашинах, 30 артиллерийских системах, средстве ПВО, 13 автомобилях.

Уничтожение российской колонны на Авдеевском направлении свидетельствует о том, что у ВСУ, вероятно, есть резервы для обороны Авдеевки.

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