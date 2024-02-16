ЗСУ можуть втратити Авдіївку - ISW

Російські військові здійснюють тактичну операцію оточення Авдіївки Донецької області, можливо, з метою створення тиску на українські війська, змусивши їх залишити свої позиції на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В офіційному повідомленні відомства було зазначено, що дані, представлені на карті бойових дій, вказують на наступ російських військ на південну околицю Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, а також захоплення позиції Сил оборони "Зеніт" між Авдіївкою і селищем Спартак на околиці тимчасово окупованого Донецька.

ISW посилається на нещодавні геолокаційні дані, які свідчать про те, що російські війська перерізали останню дорогу з Авдіївки, яка використовувалася для логістичних цілей. Однак представник Таврійської групи військ Дмитро Лиховій заявив, що Збройні сили України наразі успішно використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв'язку для постачання українських сил у південній і східній частинах міста.

"Російські блогери стверджують, що російські війська просунулися на захід від міста, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, що використовуються для логістичних потреб Збройних сил із селищ Ласточкіне та Північне, хоча ISW поки не бачив жодних підтверджень цього просування росіян", — ідеться у звіті.

"Російські війська можуть завершити оточення деяких українських підрозділів, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак", — додають аналітики.

Яка ситуація в Авдіївці

У виданні The Washington Post повідомили, що Сили оборони України в четвер, 15 лютого, почали частковий відступ з Авдіївки Донецької області.

"Зруйнований коксохімічний завод Авдіївки, ймовірно, стане останнім українським оплотом у місті", — йдеться в повідомленні.

Також у виданні з посиланням на українських військових повідомляється, що повний вихід із міста — це лише питання часу, оскільки "частковий вихід уже почався".

Крім того, увиданні зазначають, що окупанти намагаються обійти коксохімічний завод і оточити його. Тому українські сили "будуть змушені відступити".

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що ситуація в Авдіївці є критичною, тому необхідно швидше ухвалити допомогу Україні.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо станом вечір 15 лютого щодо ситуації в Авдіївці, яку вкотре намагаються захопити російські окупанти.

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