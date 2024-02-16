Одностатеві шлюби легалізували у ще одній країні світу

Парламент Греції схвалив легалізацію одностатевих цивільних шлюбів.

Про це пише Euronews.

Це вважають досягненням, зважаючи на опір впливової Грецької Православної Церкви. Опитування показали, що більшість греків підтримали законопроєкт, розроблений правоцентристським урядом та підтриманий чотирма центристськими та лівими партіями.

Для прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса це прорив.

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"Сьогоднішній день радості, бо від завтрашнього дня забирається ще один бар'єр між нами, щоб створити міст співіснування у вільній державі з вільними громадянами", — заявив Міцотакіс перед голосуванням.

Прихильники із барвистими ЛГБТ-прапорами і противники законопроєкту, які тримали у руках релігійні ікони та молилися, провели у четвер окремі невеликі мирні збори біля парламенту.

Законопроєкт надасть повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей. Але це не дозволяє одностатевим парам народжувати дітей через сурогатних матерів у Греції. Цей варіант нині доступний лише жінкам, які не можуть мати дітей за станом здоров'я.

Священний синод старших архієреїв надіслав усім законодавцям листи з викладом своїх заперечень. Циркуляр з аналогічним формулюванням було зачитано під час недільних богослужінь у всіх православних храмах країни, а релігійні групи влаштували публічні протести проти цієї пропозиції.

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Церква розглядає одностатеві шлюби як загрозу традиційній моделі сім'ї, стверджуючи, що підтримка цієї моделі може допомогти вирішити проблему зниження народжуваності у багатьох європейських країнах. Підтримку цієї точки зору висловили й інші православні країни, зокрема Вселенський Патріархат, що базується у Стамбулі, Туреччина.

Нагадаємо, від 1 січня одностатеві шлюби легалізувала Естонія. Вона стала першою країною колишнього СРСР, де одностатеві пари можуть укладати шлюби.

У серпні 2022 року понад 25 тисяч українців підписали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. У відповіді президент Володимир Зеленський заявив, що для легалізації одностатевих шлюбів потрібно змінювати Конституцію, а під час воєнного стану це зробити неможливо.

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