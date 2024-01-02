Перша на пострадянському просторі: Естонія легалізувала одностатеві шлюби

У понеділок, 1 січня, Естонія стала першою країною колишнього СРСР, яка легалізувала одностатеві шлюби.

Про це повідомляють The Guardian і Delfi.

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За словами міністра соціального захисту Сігне Рійсало, це "історичне рішення покладе край багаторічній правовій плутанині та забезпечить почуття безпеки та рівні права для кожного мешканця Естонії".

"Закони створюють ясність та впливають на наші установки. Я сподіваюся, що зникнуть і необґрунтовані страхи, а критики цього рішення зрозуміють, що воно не тільки нічого ні в кого не забирає, а й дає щось дуже важливе багатьом з нас", – каже Сігне Рійсало.

Тепер одностатеві пари в Естонії можуть реєструвати заяву на шлюб онлайн. Перші такі заявки будуть опрацьовані та сертифіковані до 2 лютого, при цьому опрацювання заявок зазвичай займає від одного до шести місяців.

Маріель Туум, 24-річна вчителька з Таллінна, сказала: "Десять років тому я не бачила стільки одностатевих пар, які тримаються за руки на людях. Зараз в Естонії люди більш відкриті".

Згідно з опитуванням, проведеним цього року Естонським центром прав людини, 53% естонців підтримали одностатеві шлюби. Десять років тому цей показник становив лише 34%.

Цивільні партнерства були юридично визнані в Естонії 2013 року.

Гомосексуалізм в Естонії було декриміналізовано 1991 року, коли країна відновила свою незалежність.

Нагадаємо, що в серпні 2022 року понад 25 тисяч українців підписали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів.

У відповіді президент Володимир Зеленський заявив, що для легалізації одностатевих шлюбів потрібно змінювати Конституцію, а під час воєнного стану це зробити неможливо.

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