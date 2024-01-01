Майбутній король Данії: що відомо про принца Фредеріка

Саме 14 січня 2024 року буде рівно 52 роки після сходження на трон королеви Данії.

Королева Данії Маргрете II зріклася престолу, оголосивши, що насупним королем стане її син — наслідний принц Фредерік.

ТСН.ua розповідає, що відомо про Фредеріка.

Майбутній король

Саме до 14 січня 2024 року буде рівно 52 роки після сходження на трон королеви Данії. Трон переходить до короля — зразкового сім'янина, батька чотирьох дітей, екологічного активіста Фредеріка.

"Коли настане мій час, я стану за кермом нашого корабля, — сказав він у промові, присвяченому золотому ювілею царювання своєї матері в 2022 році.

Він додав, що слідуватиме тим самим курсом, яким "цей корабель вела" королева та його батько на чолі 1000-річної монархії.

Молодий бунтар

Раніше наслідний принц Фредерік здобув впевненість у собі лише у 20 років. Про це йдеться у розповіді журналістки Гітте Реддер, яка стежить за королівською родиною Данії.

У дитинстві та ранній юності Фредерік дуже ображався на своїх батьків, оскільки вони, зайняті виконанням офіційних обов'язків, не приділяли йому стільки часу, скільки йому хотілося б.

Він шукав втіхи в швидких автомобілях та бурхливого світського життя, заслуживши на початку 1990-х репутацію "принца-тусовника".

Однак він радикально змінився після вступу до Орхуського університету, який вважається одним із найпрестижніших навчальних закладів світу. Свого часу в ньому ж навчалася і Маргрет II.

Взагалі спадкоємець датського престолу повинен вивчати в ньому політологію всього два семестри, після чого його освіта вважається закінченою. Фредерік, однак, на цьому не заспокоївся і з 1992 до 1993 року навчався в Гарвардському університеті в Бостоні, де заснував фонд підтримки студентів із Данії.

У США майбутній король був зарахований до університету під псевдонімом Фредерік Хендріксен. У 1995 році він стад іспит у Копенгагені, отримавши диплом політолога.

Його студентський псевдонім був даниною поваги батькові, французькому дипломату Анрі де Монпеза (граф де Лаборд де Монпеза), який став принцом-консортом Хенріком, одружившись із спадковою принцесою Маргрете.

Крім датської, Фредерік розмовляє англійською, французькою та німецькою мовами.

Військова служба принца Фредеріка

Принц по-справжньому усвідомив відповідальність, яку накладає роль майбутнього монарха лише під час служби у трьох видах збройних сил Данії.

Зокрема, він служив у корпусі водолазів військово-морського флоту, який вирізняється жорсткими вимогами добору. Фредерік став одним із чотирьох новобранців, відібраних із 300 добровольців.

Там він отримав прізвисько Пінго, або пінгвін. Кажуть, що виникло після того, як одного разу під час занурення його гідрокостюм наповнився водою, тож ходити нормально він не міг і лише незграбно перевалювався, як пінгвін.

2000 року він також вивчився на військового пілота в льотній школі ВПС Данії в Карупі.

Тоді ж він взяв участь у чотиримісячній лижній експедиції протяжністю 3500 км по Гренландії.

Фредерік сказав на весь світ, що не збирається "замикатися у фортеці" і хоче залишатися "самим собою". Поки що важко сказати, наскільки йому вдасться дотримуватись цього принципу і після вступу на престол, але до сьогоднішнього дня це непогано виходило. Настільки непогано, що він навіть кілька разів потрапляв до лікарні після невдалих падінь із саней та скутерів.

Принц Фредерік і королева Маргрете II у квітні 2023 року приймали в себе в країні президента Володимира Зеленського та першу леді у замку Крістіансборг.

Додамо, що майбутній король Данії приділяє увагу поліпшенню становища людей з обмеженими можливостями та сприяє тому, щоб якомога більше данців з усіх верств суспільства та будь-якого віку мали доступ до наукової освіти.

На відміну від британської королівської традиції, офіційної церемонії коронації наслідного принца Фредеріка не буде. Натомість про його сходження на престол буде оголошено в замку Амалієнборг у Копенгагені 14 січня.

Зазначимо, що в Данії діє конституційна монархія, тому функції короля суто символічні. Але він буде главою держави не тільки для Данії, але також для Гренландії та Фарерських островів (у північній Атлантиці приблизно на півдорозі між Ісландією та північним краєм Шотландії).

А тут можна прослухати останню новорічну промову королеви Магрете ІІ, яка пів століття очолювала Данію.

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