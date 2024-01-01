Будущий король Дании: что известно о принце Фредерике

Именно 14 января 2024 будет ровно 52 года после восхождения на трон королевы Дании.

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, объявив, что следующим королем станет ее сын — наследный принц Фредерик.

ТСН.ua рассказывает, что известно о Фредерике.

Будущий король

Именно 14 января 2024 будет ровно 52 года после восхождения на трон королевы Дании. Далее трон займет король — образцовый семьянин, отец четырех детей, эко активист.

"Когда настанет мое время, я встану за рулем нашего корабля", — сказал он в речи, посвященной золотому юбилею царствования своей матери в 2022 году.

Он добавил, что будет следовать тому же курсу, по которому "этот корабль вел" его отец, возглавляя 1000-летнюю монархию.

Молодой бунтарь

Наследный принц Фредерик стал уверенным в себе только в 20 лет, говорит о нем журналистка Гитте Реддер, которая следит за королевской семьей Дании.

В детстве и ранней юности Фредерик очень обижался на своих родителей, поскольку они, занятые исполнением официальных обязанностей, не уделяли ему столько времени, сколько ему хотелось бы.

Он искал утешение в быстрых автомобилях и бурной светской жизни, заслужив в начале 1990-х репутацию "принца-тусовщика".

Однако он радикально изменился после поступления в Орхусский университет, считающийся одним из самых престижных учебных заведений мира. В свое время в нем же училась и Маргрет II.

Вообще наследник датского престола должен изучать в нем политологию всего два семестра, после чего его образование считается оконченным. Фредерик, однако, на этом не успокоился и с 1992 по 1993 год учился в Гарвардском университете в Бостоне, где основал фонд поддержки студентов из Дании.

В США будущий король был зачислен в университет под псевдонимом Фредерик Хендриксен. В 1995 году он стад экзамен в Копенгагене, получив диплом политолога.

Его студенческий псевдоним был данью уважения отцу, французскому дипломату Анри де Монпеза (граф де Лаборд де Монпеза), который стал принцем-консортом Хенриком, женившись на наследной принцесе Маргрете.

Кроме датского, Фредерик говорит на английском, французском и немецком языках.

Военная служба принца Фредерика

Принц по-настоящему осознал ответственность, которую накладывает роль будущего монарха только во время службы в трех видах вооруженных сил Дании.

В частности, он служил в корпусе водолазов военно-морского флота, отличающегося жесткими требованиями отбора. Фредерик стал одним из четырех новобранцев, отобранных из 300 добровольцев.

Там он получил прозвище Пинго или пингвин. Говорят, что возникло после того, как однажды во время погружения его гидрокостюм наполнился водой, так что ходить нормально он не мог и лишь неуклюже переваливался, как пингвин.

В 2000 году он также выучился на военного пилота в летной школе ВВС Дании в Карупе.

В том же году он принял участие в четырехмесячной лыжной экспедиции протяженностью 3500 км по Гренландии.

Фредерик сказал на весь мир, что не собирается "замыкаться в крепости" и хочет оставаться "сам собой". Пока трудно сказать, насколько ему удастся придерживаться этого принципа и после вступления на престол, но до сих пор это неплохо получалось. Настолько неплохо, что он даже несколько раз попадал в больницу после неудачных падений с саней и скутеров.

Добавим, что будущий король Дании уделяет внимание улучшению положения людей с ограниченными возможностями и способствует тому, чтобы как можно больше датчан из всех слоев общества и всех возрастов имели доступ к научному образованию.

В отличие от британской королевской традиции, официальной церемонии коронации наследного принца Фредерика не будет. В то же время о его восхождении на престол будет объявлено в замке Амалиенборг в Копенгагене 14 января.

В Дании действует конституционная монархия, поэтому функции короля сугубо символические. Но он будет главой государства не только Дании, но также Гренландии и Фарерских островов (в северной Атлантике примерно на полпути между Исландией и северным краем Шотландии).

А здесь можно прослушать последнюю новогоднюю речь королевы Магрете II, которая полвека возглавляла Данию.

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