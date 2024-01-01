Оля Цыбульская призналась, в каком необычном месте встретила Новый год

Украинская певица Ольга Цыбульская показала, как она оригинально отпраздновала Новый 2024 год.

В своем фотоблоге артистка призналась, что вместе с сыном Нестором уехала за пределы Киева. Так, Цыбульская оказалась в санатории, расположенном на территории заповедника на Волыни.И Так певица на праздники окружила себя тишиной и природой. Более того, на территории комплекса есть локации без Интернета.

Оля Цыбульская отпраздновала Новый год в необычном месте / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская отпраздновала Новый год в необычном месте / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская отпраздновала Новый год в необычном месте / Фото: instagram.com/cybulskaya

И при общении со своими поклонниками Оля удивила, что Новый год она встретила в воде. Звезда показалась в купальном наряде в бассейне с макияжем и бокалом в руках. Интересно, что певица в таких условиях не забыла загадать желания. И попросила, чтобы следующий год был теплым и приятным.

Оля Цыбульская отпраздновала Новый год в необычном месте / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Встретила в воде. Просила вселенную, чтобы год был таким же теплым и приятным, как водичка", - написала артистка.

К тому же знаменитость вместе с сыном уже успела посетить ряд лечебных процедур в санатории. К примеру, Нестор на специальном тренажере улучшал опорно-двигательный аппарат.

Оля Цыбульская отпраздновала Новый год в необычном месте / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно Оля Цыбульская ошеломила ответом, общается ли она со своей экс-пиарщицей, которая во время войны пошла работать в Светлану Лободу.

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