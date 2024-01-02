Первая на постсоветском пространстве: Эстония легализовала однополые браки

В Эстонии вступил в силу закон о признании однополых браков.

В понедельник, 1 января, Эстония стала первой страной бывшего СССР, легализовавшей однополые браки.

Об этом сообщают The Guardian и Delfi.

Также читайте Более двух третей украинцев поддерживают равные права для ЛГБТ — опрос

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, это "историческое решение положит конец многолетней правовой путанице и обеспечит чувство безопасности и равные права для каждого жителя Эстонии".

"Законы создают ясность и влияют на наши установки. Я надеюсь, что исчезнут и необоснованные страхи, а критики этого решения поймут, что оно не только ничего ни у кого не отнимает, но и дает что-то очень важное для многих", — говорит Сигне. Рийсало.

Теперь однополые пары в Эстонии могут регистрировать заявление на брак онлайн. Первые такие заявки будут обработаны и сертифицированы до 2 февраля, при этом обработка заявок обычно занимает от одного до шести месяцев.

Мариэль Туум, 24-летняя учительница из Таллинна, сказала: "Десять лет назад я не видела столько однополых пар, которые держатся за руки на людях. Сейчас в Эстонии люди более открыты".

Согласно опросу, проведенному в этом году Эстонским центром прав человека, 53% эстонцев поддержали однополые браки. Десять лет назад этот показатель составил всего 34%.

Гражданские партнерства были юридически признаны в Эстонии 2013 года.

Гомосексуализм в Эстонии был декриминализирован в 1991 году, когда страна восстановила свою независимость.

Напомним, что в августе 2022 года более 25 тысяч украинцев подписали петицию о легализации однополых браков.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что для легализации однополых браков нужно менять Конституцию, а во время военного положения это сделать невозможно.

Читайте также: