Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари

Ватикан дозволив священникам благословляти одностатеві пари.

Про йдеться на Vatican News.

Завдяки Декларації "Fiducia supplicans", виданої Дикастерією доктрини віри та схваленої Папою Франциском, стане можливим благословляти одностатеві пари, але без будь-якої ритуалізації чи створення враження шлюбу. Вчення про шлюб не змінюється, і благословення не означає схвалення союзу.

"Коли дві людини просять благословення, навіть якщо їхня сімейна ситуація "незвичайна", висвячений служитель може дати згоду. Однак у цьому жесті пастирської близькості слід уникати будь-яких елементів, що віддалено нагадують шлюбний обряд", - йдеться у повідомленні.

Папа Римський Франциск / Фото: Associated Press

У документі досліджується тема благословень, розрізняючи ритуальні і літургійні та спонтанні, ближчі до знаків народного благочестя. Саме в цій другій категорії зараз розглядається можливість приймання навіть тих, хто не живе за нормами християнського морального вчення, але смиренно просить благословення.

Водночас зазначається, що доктрина церкви щодо шлюбу не змінюється, а благословення "не означає схвалення союзу". Ватикан визнає законними лише сексуальні стосунки, які відбуваються у шлюбі між чоловіком і жінкою.

"Після аналізу благословень у Святому Письмі Декларація пропонує богословсько-пастирське розуміння. Ті, хто просить благословення, виявляють себе такими, що "потребують рятівної присутності Божого" у своєму житті, висловлюючи "прохання про допомогу Божу, заклик жити краще". Це прохання слід сприймати і цінувати "поза літургійними рамками", коли воно перебуває "у сфері більшої спонтанності та свободи", - йдеться у повідомленні.

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Також уточнюється, що, щоб уникнути "будь-якої форми плутанини чи скандалу", коли пара, яка перебуває в нерегулярному становищі, або одностатеві пари просять благословення, воно "ніколи не повинно передаватися одночасно з церемоніями громадянського союзу, і навіть не у зв'язку з ними. Його також не можна робити з використанням будь-якого одягу, жестів або слів, які підходять для весілля". Цей вид благословення "замість цього може знайти своє місце в інших контекстах, таких як відвідування святині, зустріч зі священиком, молитва, яку читають у групі, або під час паломництва".

Нагадаємо, нещодавно у Ватикані кардинала вперше засудили до п'яти з половиною років тюрми. Найбільший судовий процес за всю історію Ватикану закінчився.

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