Папа Римский разрешил благословлять однополые пары

Ватикан позволил священникам благословлять однополые пары.

Об этом говорится на Vatican News.

Благодаря Декларации "Fiducia supplicans", изданной Дикастерией доктрины веры и одобренной Папой Франциском, станет возможным благословлять однополые пары, но без какой-либо ритуализации или создания впечатления о браке. Учение о браке не меняется, и благословение не означает одобрение союза.

"Когда два человека просят благословения, даже если их семейная ситуация "необычна", служитель может дать согласие. Однако в этом жесте пастырской близости следует избегать любых элементов, отдаленно напоминающих брачный обряд", — говорится в сообщении.

Папа Римский Франциск / Фото: Associated Press

В документе исследуется тема благословений, различая ритуальные и литургические и спонтанные, более близкие к знакам народного благочестия. Именно в этой второй категории сейчас рассматривается возможность принятия даже тех, кто не живет по нормам христианского нравственного учения, но смиренно просит благословения.

В то же время отмечается, что доктрина церкви по поводу брака не меняется, а благословение "не означает одобрения союза". Ватикан признает законными только сексуальные отношения, происходящие в браке между мужчиной и женщиной.

"После анализа благословений в Священном Писании Декларация предлагает богословско-пастырское понимание. Те, кто просит благословения, проявляют себя "требующими спасительного присутствия Божия" в своей жизни, выражая "просьбу о помощи Божией, призыв жить лучше". Эта просьба следует воспринимать и ценить "вне литургических рамок", когда оно находится "в сфере большей спонтанности и свободы", — говорится в сообщении.

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Также уточняется, что во избежание "любой формы путаницы или скандала", когда находящаяся в нерегулярном положении пара или однополые пары просят благословения, оно "никогда не должно передаваться одновременно с церемониями гражданского союза, и даже не в связи с ними. Его также нельзя делать с использованием какой-либо одежды, жестов или слов, подходящих для свадьбы". Этот вид благословения "вместо этого может найти свое место в других контекстах, таких как посещение святыни, встреча со священником, молитва, читаемая в группе, или во время паломничества".

Напомним, недавно в Ватикане кардинала впервые приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы. Самый большой судебный процесс за всю историю Ватикана закончился.

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