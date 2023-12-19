Курс валют на 19 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро выросли в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 декабря. Стоимость доллара – 36,99 грн – это на 17 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос на 8 коп., а злотый – потерял 5 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,19 грн (+17 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,59 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,34 грн (- 5коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,05 – 37,55 грн

"Сбербанк" — 37,30 — 37,75 грн

"ПУМБ" – 37,15 – 37,75 грн

"Укрсиббанк" – 36,95 – 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 37,05 – 37,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,60 — 41,15 грн

"ПУМБ" – 40,70 – 41,40 грн

"Укрсиббанк" – 40,20 – 41,20 грн

"Укрэксимбанк" – 40,35 – 41,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,15 – 9,55 грн

"Ощадбанк" – 8,80 – 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,10 – 9,65 грн

Как сообщалось, курс валют в Украине: доллар пошел вверх. На наличном рынке валюты после колебаний четко определился восходящий тренд, гривна заметно подешевела.

Читайте также: