Экономист рассказал, сколько обойдется украинцам новогодний стол

В Украине в этом году новогодний стол обойдется в 2880 грн, а со вкусностями — немного дороже. Речь идет о праздновании с традиционными для украинцев блюдами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил экономист Олег Пендзин.

По его словам, в прошлом году украинцам в среднем новогодний стол стоил около 2655 грн, а со вкусностями – около 3000 грн.

Это стол традиционный для Украины стол — с нашими классическими салатами, немножко копченого мяса, белый хлеб, сыры. Вариант, который, наверное, будет в большинстве семей украинцев. Это без икры, без экзотических вкусностей, но с цитрусовыми. года, наш стол стал дороже на 7-8%", — рассказал эксперт.

Если сравнивать стол 2021 и 2022 года, то тогда новогодний стол стал дороже на 40%, ведь в 2022-м была очень большая инфляция.

"Этот год гораздо мягче. По сравнению с прошлым годом у нас не сильно, но подешевел "борщовый набор". Дороже мясо и мясопродукты — где-то на 13-14%. Немного пошли вверх копченые колбасы, курятина держится на тех же ценах "Яйца даже дешевле, чем год назад. Безусловно, перед праздниками через неделю увидим небольшой рост цен на все, потому что будет появляться спрос", — говорит Олег Пендзин.

Как сообщалось, на украинских рынках и магазинах растут цены на картофель. Стоимость повышается, ведь среди украинцев вырос спрос на овощ.

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