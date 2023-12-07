В Украине дорожает популярный овощ

На картофель сейчас есть спрос.

На украинских рынках и в магазинах вторую неделю подряд растут цены на картофель. Стоимость повышается, ведь среди украинцев вырос спрос на овощ.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на 6 декабря картофель поступал на рынок по 12-16 гривен за килограмм, а это в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели. Сейчас цена на этот овощ в среднем в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2022-го.

Производители объясняют рост цен на картофель несколькими причинами. В частности, повышающий ценовой тренд связан с заметным сокращением предложения некондиционной продукции. Кроме того, некоторые крупные хозяйства сдерживают продажи овощей высокого качества в надежде на дальнейший рост цен.

Украинские специалисты отмечают, что участники рынка не ожидают ослабления торговой активности в этом сегменте в ближайшее время. Аналитики объяснили, что многие фермеры заявляют о своем намерении и дальше пересматривать цены в сторону повышения.

Напомним, Минагрополитики сообщает, что в Украине может вырасти в цене рождественская продуктовая корзина из-за блокады границы. Если забастовка польских перевозчиков не завершится до 10 декабря, то рождественская продуктовая корзина однозначно подорожает.

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