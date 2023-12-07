Зеленский внезапно уволил Вениславского

Владимир Зеленский уволил нардепа Федора Вениславского с должности представителя президента Украины в Верховной Раде.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства 7 декабря.

Так, в указе президента №812/2023 7 декабря указано: "Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины".

Заметим, что, несмотря на это увольнение, Вениславский остается народным депутатом от "Слуги народа".

Что известно о Федоре Вениславском – политическая деятельность

Вениславский – кандидат юридических наук. Он пять раз неудачно баллотировался в Верховную Раду. На шестой раз – в июле 2019 года – был избран народным депутатом 9-го созыва от "Слуги народа" под номером 88 в списке (беспартийный).

Вениславский – член фракции "Слуги народа" в парламенте, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава подкомитета по госбезопасности и обороне.

В начале июня 2019 года Зеленский назначил Вениславского своим представителем в Конституционном Суде Украины.

В сентябре 2022 года Вениславский был уволен с должности представителя президента в КС и сразу назначен представителем президента в Верховной Раде.

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