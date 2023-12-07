Зеленський раптово звільнив Веніславського

Володимир Зеленський звільнив нардепа Федора Веніславського з посади представника президента України у Верховній Раді.

Про це свідчить відповідний указ глави держави 7 грудня.

Так, в указі президента №812/2023 7 грудня вказано: "Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України".

Зауважимо, що попри це звільнення, Веніславський залишається народним депутатом від "Слуги народу".

Що відомо про Федора Веніславського – політична діяльність

Веніславський – кандидат юридичних наук. Він п’ять разів невдало балотувався до Верховної Ради. На шостий раз – у липні 2019 року – таки був обраний народним депутатом 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 88 у списку (безпартійний).

Веніславський – член фракції "Слуги народу" в парламенті, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з держбезпеки та оборони.

На початку червня 2019 року Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Конституційному Суді України.

У вересні 2022 року Веніславський був звільнений з посади представника президента в КС та одразу призначений представником президента у Верховній Раді.