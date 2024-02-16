Військовий експерт пояснив падіння російської ракети в Бєлгороді

Росія звинуватила Україну в обстрілі Бєлгорода 15 лютого. Утім, цікавим є те, що прилетіло по цьому російському облцентру не з території України.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі OBOZ TV.

"Неналежне виконання обов'язків плюс неналежний технічний стан, можливо, самої пускової установки С-300, несвоєчасність ремонту або якість ракет, які зняті зі зберігання, зі складів – відповідної якості. От, власне кажучи, це і призвело", – наголосив аналітик.

За його словами, йдеться не про про провокацію з боку РФ, а про недбалість, непрофесійність та неналежний стан озброєнь. На його думку, загибелі семи росіян і поранень ще 19 людей, є результатом роботи хваленої російської ППО. По облцентру прилетіла ракета, якою росіяни намагалися збити якусь повітряну ціль у небі.

"Росія затягує на Бєлгородщину свої системи С-300, які вони застосовують проти України і як засоби проти повітряної оборони. Відповідно, та система, яка в них спрацювала – це чітко можна зрозуміти, що це ракета зенітно-ракетного комплексу С-300, імовірно, – була випущена ворогом. Вони ж намагаються там вишукувати наші дрони, протидіяти, запускають власні ракети. Ну от вона впала, обстріляла Бєлгород. Буває таке", – зазначив Мусієнко.

Що передувало

Росіяни заявили про обстріл Бєлгорода вдень 15 лютого, там прогриміла серія вибухів та зафіксовані падіння уламків. Могли загинути щонайменше шестеро людей, ще 10 постраждали.

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