Ворог надскладний: росіяни перекинули до Авдіївки елітні підрозділи

Російські окупанти стягнули до Авдіївки на Донеччині елітні війська та зосередили на цій ділянці фронту дуже значну кількість піхоти. Ситуація біля міста складна.

Про це розповів командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола Волохов ефірі ТОК-ШОУ УП.

"Ворог складний. Маємо інформацію, що проти нас стоїть сім ворожих бригад. Скажу так, це більше, ніж з нашого боку. Ми поставили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день. Але поки що святкувати і радіти особливо ні чому, тому що ворог надскладний. Він закинув сюди свої елітні підрозділи. Це можна порівняти з тим періодом, коли під Бахмутом ще були "вагнерівці" до того, поки ми їх звідти не не вибили, але мабуть навіть складніше", - розповів військовий.

За його словами, загарбники стягнули як елітні регулярні війська так і зведені елітні підрозділи. Крім того, окупаційна армія влучно застосовує артилерію, працюють дрони-камікадзе та БпЛА для скидання боєприпасів.

"Ворог дуже активно намагається проводити флангові маневри, намагається не тільки кількісно, – а кількість піхоти у них тут дуже значна, – але і якісно призвести до ситуації, коли ми будемо в невигідному становищі. Ми знаходимо цьому раду, не даємо їм можливості реалізовувати їхнє бачення і нав'язуємо активно своє бачення", - наголосив Волохов.

Бої за Авдіївку

Днями Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту. Ситуацію в місті називають надзвичайно критичною.

Заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін каже, що бої в Авдіївці сильніші, ніж були в Бахмуті. Він наголошує, що його бригада виконує завдання в умовах, які "навіть складно було уявити".

Тим часом бригадний генерал Олександр Тарнавський наголошує, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста. Українські війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.

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