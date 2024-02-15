Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 лютого?

День потужної – позитивної та продуктивної – енергетики, яка робить можливими – та успішними – будь-які дії, але з урахуванням того, що на календарі п'ятниця, бажано вибрати ті, які можна закінчити до вечора – вихідними нам, зрозуміло, буде не до цього. Важливо також стримувати свої емоції – їхній сплеск відверне від справ і не дозволить вчасно їх завершити, що залишить відчуття невдоволення собою та своєю діяльністю загалом.

Близнята

Близнята зможуть досягти успіху у вирішенні будь-якого – як професійного, так і особистого – питання, результат якого залежатиме від того, чи зможуть вони переконати співрозмовника у своїй правоті чи ні. Сьогодні зірки наділять їх таким даром красномовства, що на їхню точку зору перейдуть навіть найзатятіші та незговірливі партнери, а це вже можна вважати перемогою – як над недоброзичливими людьми, так і над негативними обставинами.

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