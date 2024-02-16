Военный эксперт объяснил падение российской ракеты в Белгороде

Россия обвинила Украину в обстреле Белгорода 15 февраля. Впрочем, интересно то, что прилетело по этому российскому облцентру не с территории Украины.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире OBOZ TV.

"Ненадлежащее исполнение обязанностей плюс ненадлежащее техническое состояние, возможно, самой пусковой установки С-300, несвоевременность ремонта или качество снятых с хранения ракет со складов – соответствующего качества. Вот, собственно говоря, это и привело", – объявил аналитик.

По его словам, речь идет не о провокации со стороны РФ, а о халатности, непрофессионализме и ненадлежащем состоянии вооружений. По его мнению, гибели семи россиян и ранений еще 19 человек являются результатом работы хваленой российской ПВО. По облцентру прилетела ракета, которой россияне пытались сбить некую воздушную цель в небе.

"Россия затягивает на Белгородщину свои системы С-300, которые они применяют против Украины и как средства против воздушной обороны. Соответственно, та система, которая в них сработала — это четко можно понять, что это ракета зенитно-ракетного комплекса С-300, вероятно, – была выпущена врагом. Они же пытаются там выискивать наши дроны, противодействовать, запускают собственные ракеты. Ну вот она упала, обстреляла Белгород. Бывает такое", – отметил Мусиенко.

Что предшествовало

Россияне заявили об обстреле Белгорода днем 15 февраля, там прогремела серия взрывов и зафиксированы падения обломков. Могли погибнуть по меньшей мере шесть человек, еще 10 пострадали.

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