Що дасть росіянам можливе захоплення Авдіївки: відповідь аналітиків

Можливе захоплення Авдіївки окупанти представлять як "перемогу" напередодні виборів президента в Росії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однак, якщо ЗС РФ захоплять Авдіївку, Кремль отримає лише інформаційну перемогу.

За словами аналітиків, російські війська здійснюють наступальні операції із захоплення Авдіївки ще від початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Крім того, від початку бойових дій на Донбасі 2014 року Авдіївка стала опорним пунктом української оборони.

"Російські війська почали локальну наступальну операцію із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року і лише нещодавно почали домагатися тактичного просування", — зазначили аналітики.

За словами експертів, найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 км на захід від Авдіївки. ЗС РФ продемонстрували, що не можуть провести швидкий наступ механізованими підрозділами.

Російські війська витратили значну кількість живої сили і техніки на спроби захопити Авдіївку, і, ймовірно, їм знадобиться тривалий період консолідації, відновлення і відпочинку, перш ніж вдаватися до подальших наступальних дій у цьому районі.

Аналітики вважають, що потенційне захоплення Авдіївки дасть Кремлю інформаційну і тактичну перемогу на полі бою. Її можна буде використати в кампанії для виборів президента РФ 2024 року.

"Проте Путін, ймовірно, спробує представити потенційне захоплення Авдіївки як значну перемогу, що закріплює контроль над окупованим Донецьком", — зазначили експерти.

Нагадаємо, напередодні ввечері командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці, зазначивши, що ситуація "складна, але контрольована". Тарнавський написав це на тлі повідомлень про можливий перехід Авдіївки під контроль російський військ. Зокрема, про критичну ситуацію в місті заявили у Білому домі.

Аналітики повідомили, що ЗСУ можуть втратити Авдіївку.

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