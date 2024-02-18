Отступление из Авдеевки: в Reuters назвали последствия оккупации города

В издании предполагается, что захват Авдеевки, вероятно, укрепит моральный дух в России накануне перевыборов Путина.

Падение Авдеевки является крупнейшим достижением российских оккупантов с момента захвата города Бахмут в мае 2023 года.

О последствиях захвата Авдеевки говорится в статье Reuters.

При этом Москва утверждает, что некоторые украинские силы по-прежнему остаются на территории Авдеевского коксохимического завода, хотя никаких доказательств этому не приводит.

Российские пропагандисты показали, как в Авдеевке сняли сине-желтые украинские флаги и подняли свой триколор, в том числе над коксохимом.

"Авдеевка пережила десятилетие конфликта. Это имеет особый символизм для России, поскольку в 2014 году город ненадолго захватили поддерживаемые Москвой боевики, захватившие часть восточной Украины, но затем отвоеванные украинскими войсками, которые построили большие укрепления", — говорится в статье.

В издании предполагают, что захват Авдеевки, вероятно, укрепит моральный дух в России в преддверии перевыборов Путина в следующем месяце.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Авдеевка показала потребность в современных системах противовоздушной обороны для противодействия управляемым бомбам (КАБам) и дальнобойном оружии для уничтожения формирований противника. По его словам, нужны также артиллерийские снаряды.

Главком ВСУ Александр Сырский, принявший недавно командование украинскими Вооруженными силами во время серьезных перестановок, заверил, что украинские силы вернулись на более безопасные позиции за городом, "чтобы избежать окружения и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих".

"В настоящее время россияне не снижают темпов наступления. Мы продолжаем удерживать рубеж в районе Авдеевки", – говорится в сообщении 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Напомним, украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, в Авдеевке оккупанты расстреливали гражданских, ожидавших "русской мира".

По информации аналитиков DeepState, оккупанты расстреляли пленных украинских военных на позиции "Зенит" в Авдеевке.

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