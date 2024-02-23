Россияне ударили "Шахедами" по Одессе: загорелся жилой дом

Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Поздно вечером 23 февраля российская армия нанесла удар по городу Одессе, применив Шахеды. В результате падения беспилотника возник пожар в жилом доме.

Об этом сообщили в Одесской ОВО.

В сообщении говорится, что дом получил повреждения, после чего загорелся.

“Пока известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу”, — говорится в сообщении.

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На месте террористического удара российской армии работают все соответствующие службы.

Продолжаются поисковые работы и тушение пожара, под завалами могут находиться люди.

Напомним, россияне атакуют Одессу беспилотниками вторую ночь подряд. В ночь на 23 февраля в результате вражеского удара в городе был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

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