Где ждать удара россиян после Авдеевки: прогноз майора Гетьмана

Оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях. На некоторых из них они стянули серьезное количество военных.

Об этом в интервью "Главреду" сказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Атака продолжается на пяти направлениях, и на некоторых из них враг сосредоточил 40-80 тысяч своих военных. Это серьезные цифры и нам нужно держать оборону. Пока трудно сказать, где именно они будут более активно продвигаться. Не думаю, что россияне будут прорываться сразу на всех этих направлениях. С целью нанесения главного удара войска РФ сконцентрируются на одном или двух ключевых участках фронта. Враг может нанести такой удар в направлении любого из этих пяти городов", — сказал он.

Он также объяснил, может ли стать район Купянска главным направлением удара.

"Россияне ранее заявляли, что до так называемых президентских выборов в России они планировали захватить Авдеевку. Также были планы по выходу на Купянск-Узловой и Купянск с форсированием реки Оскол и последующим продвижением в этом районе. И вполне возможно, что направлением главного удара войск России будет Купянское или Лиманское направление. Ранее они перебросили часть войск с Купянского направления на Авдеевку, а теперь, скорее всего, вернут их обратно. Поэтому именно под Купянском можно ожидать усиления боевых действий", — добавил он.

Ранее аналитики сообщили, что оккупанты недавно продвинулись к западу от Авдеевки, в частности в юго-восточном Ласточкино.

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