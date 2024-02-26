Генерал назвал три задачи оборонной операции Украины

Генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал три задачи оборонной операции Украины.

По его словам, враг не просто "мог продвинуться", а сделал это на тактическом уровне, пишет OBOZ.UA.

"Россияне проводят стратегическую наступательную операцию, и с нашей стороны проводится стратегическая оборонная операция. Однако они собрали такой ресурс, что фактически пытаются проводить наступательные действия. Где-то эти действия успешны, как в Авдеевке", — объяснил военный.

Он подчеркнул, что первой задачей оборонной операции Украины – остановить продвижение ВС РФ.

По словам генерала, российские оккупанты пытаются двигаться по всей длине фронта, которая простирается на 1500 километров. Второй задачей является уничтожить как можно больше враждебных личного состава и техники.

"При выполнении первых двух задач перейти к третьей — выиграть время, чтобы собрать силы и средства для дальнейших оборонных действий. Если найдем больше сил и возможностей, то и для проведения действий по деоккупации, о которых говорил президент в конце прошлого года", — добавил Романенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне с агрессорской Россией сложно будет в течение ближайших месяцев.

Президент также заверил, что военное руководство имеет "четкий план" относительно нового контрнаступления. Украина готовит несколько планов новой операции.

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