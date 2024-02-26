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Куриные рулетики с помидорами и моцареллой

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
143 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
257
Время на прочтение
1 мин
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Куриные рулетики с помидорами и моцареллой

Куриные рулетики с помидорами и моцареллой / Фото: Credits

Блюдо подходит для тех, кто придерживается правильного и здорового питания. Эта закуска подойдет как к праздничному столу, так и к семейному обеду. Чтобы приготовить сочные рулетики из куриного филе, перед запеканием смажьте их сметаной, а в качестве начинки - сыр, зелень, чеснок и помидоры. 

Ингредиенты

куриное филе
700 г
сыр « моцарелла»
200 г
помидоры
2 шт.
сметана
70 гр+20 гр (для обмазывания рулетов)
чеснок гранулированный
10 г
горчица
1 ч. л.
сметана
1 ст. л.
зелень петрушки
10 г
перец  черный молотый
соль
  1. Куриное филе промойте и обсушите. Нарежьте вдоль крупными пластинами. Слегка отбейте. 
  2. Сыр натрите на крупную терку. Разделите на две части.
  3. Помидоры нарежьте полукольцами.
  4. Зелень петрушки измельчите.
  5. Куриное филе смажьте сметаной, поперчите и посолите. Выложите  на филе сыр, петрушку, помидор и посыпьте чесноком. Заверните в рулет и выложите в форму.
  6. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут. Достаньте с духовки смажьте сметаной с горчицей, посыпьте оставшимся сыром, зеленью и отправьте запекаться в духовку еще на 10 минут.

Советы:

  • Сметану можно заменить майонезом.

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