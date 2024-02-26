Куриные рулетики с помидорами и моцареллой

Блюдо подходит для тех, кто придерживается правильного и здорового питания. Эта закуска подойдет как к праздничному столу, так и к семейному обеду. Чтобы приготовить сочные рулетики из куриного филе, перед запеканием смажьте их сметаной, а в качестве начинки - сыр, зелень, чеснок и помидоры.
Ингредиенты
- куриное филе
- 700 г
- сыр « моцарелла»
- 200 г
- помидоры
- 2 шт.
- сметана
- 70 гр+20 гр (для обмазывания рулетов)
- чеснок гранулированный
- 10 г
- горчица
- 1 ч. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- зелень петрушки
- 10 г
- перец черный молотый
- соль
- Куриное филе промойте и обсушите. Нарежьте вдоль крупными пластинами. Слегка отбейте.
- Сыр натрите на крупную терку. Разделите на две части.
- Помидоры нарежьте полукольцами.
- Зелень петрушки измельчите.
- Куриное филе смажьте сметаной, поперчите и посолите. Выложите на филе сыр, петрушку, помидор и посыпьте чесноком. Заверните в рулет и выложите в форму.
- Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут. Достаньте с духовки смажьте сметаной с горчицей, посыпьте оставшимся сыром, зеленью и отправьте запекаться в духовку еще на 10 минут.
Советы:
- Сметану можно заменить майонезом.
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