Куриные рулетики с помидорами и моцареллой

Блюдо подходит для тех, кто придерживается правильного и здорового питания. Эта закуска подойдет как к праздничному столу, так и к семейному обеду. Чтобы приготовить сочные рулетики из куриного филе, перед запеканием смажьте их сметаной, а в качестве начинки - сыр, зелень, чеснок и помидоры.