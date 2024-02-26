Генерал назвав три завдання оборонної операції України

Генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав три завдання оборонної операції України.

З його слів, ворог не просто "міг просунутися", а зробив це на тактичному рівні, пише OBOZ.UA

"Росіяни проводять стратегічну наступальну операцію, і з нашого боку проводиться стратегічна оборонна операція. Однак вони зібрали такий ресурс, що фактично намагаються проводити наступальні дії. Десь ці дії успішні, як у Авдіївці", — пояснив військовий.

Він підкреслив, що першим завданням оборонної операції України - зупинити просування ЗС РФ.

Зі слів генерала, російські окупанти намагаються рухатися по всій довжині фронту, який простягається на 1500 кілометрів. Другим завданням є знищити якомога більше ворожих особового складу та техніки.

"Під час виконання перших двох завдань перейти до третього — виграти час, щоб зібрати сили та засоби для подальших оборонних дій. Якщо знайдемо більше сил та можливостей, то й для проведення дій щодо деокупації, про які говорив президент наприкінці минулого року", — додав Романенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що у війні з агресоркою Росією складно буде протягом найближчих місяців.

Президент також запевнив, що військове керівництво має "чіткий план" щодо нового контрнаступу. Україна готуватиме декілька планів нової операції.

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