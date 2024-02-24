"Пора проснуться": эксперт заявил о реальной угрозе проиграть войну

Третий год войны будет очень непростым для Украины, поскольку перед страной стоит реальная угроза потерпеть поражение.

Об этом заявил экс-заместитель Министра обороны Украины Виталий Дейнега.

"Третий год будет непростым. Очень непростым. Прошлой весной на правительственном заседании, услышав очередное заявление о том, что нужно спешить закончить проекты к осени, потому что там может ждать победа, я не выдержал и сказал премьеру и другим, что не будет никакой победы — ни в 2023, ни в 2024 году", — сказал он.

Он заявил, что украинцам "следует проснуться", в противном случае есть реальная угроза проиграть войну.

"У нас в нескольких местах "сыпется" фронт. И, учитывая резервы врага, это только начало. Сейчас противник попытается ликвидировать наши плацдармы для потенциальных контрнаступлений, в частности Роботино и Крынки. Но даже на уже ликвидированном выступлении (Авдеевке) они не остановились и оккупировали Степное и штурмуют Ласточкино", — отметил Дейнега.

Напомним, ранее сообщалось, что полковник запаса ВСУ назвал истинную причину, почему выход из Авдеевки стал большой потерей для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский прокомментировал угрозу оккупации Купянска.

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