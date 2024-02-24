"Пора прокинутись": експерт заявив про реальну загрозу програти війну

Третій рік війни буде дуже не простим для України, оскільки перед країною стоїть реальна загроза отримати поразку.

Про це заявив ексзаступник Міністра оборони України Віталій Дейнега.

"Третій рік буде непростим. Дуже непростим. Минулої весни на урядовому засіданні, почувши чергову заяву про те, що треба поспішати закінчити проєкти до осені, бо там може чекати перемога, я не витримав і сказав прем'єру та іншим, що не буде ніякої перемоги – ні у 2023, ні у 2024 році", - сказав він.

Він заявив, що українцям "слід прокинутись", в іншому випадку є реальна загроза програти війну.

"У нас в кількох місцях "сиплеться" фронт. І, враховуючи резерви ворога, це тільки початок. Зараз супротивник спробує ліквідувати наші плацдарми для потенційних контрнаступів, зокрема Роботине та Кринки. Але навіть на вже ліквідованому виступі (Авдіївці) вони не зупинились і окупували Степове та штурмують Ласточкіне", - зазначив Дейнега.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковник запасу ЗСУ назвав справжню причин, чому вихід з Авдіївки став великою втратою для України.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський прокоментував загрозу окупації Куп'янська.

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