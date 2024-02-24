Фіцо назвав “винуватців” війни в Україні, яка почалася 2014 року

Словацький “друг Путіна” знову відзначився скандальними заявами, які прозвучали особливо цинічно у день, коли два роки тому Росія почала повномасштабне вторгнення.

У суботу, 24 лютого, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїй промові до других роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну цинічно повторив кремлівські наративи про “українських неонацистів”, які “почали війну” у 2014 році. Він також назвав членство України в НАТО підставою для початку Третьої світової війни.

Відео своєї промови словацький прем’єр, якого недаремно називають “другом Путіна”, опублікував у соцмережах.

"Військове вторгнення Росії в Україну є порушенням міжнародного права. Але війна розпочалася у 2014 році з розгулу українських неонацистів", - оголосив “винуватців” війни проросійський політик.

Водночас Фіцо виправдав Путіна у вторгненні в Україну і сказав, що російський диктатор нібито не мав іншого виходу, оскільки НАТО поширювалося на схід. І для того, щоб зупинити цей процес, Путін почав воювати.

Він також стверджував, що вступ України до НАТО є неприйнятним, оскільки можливе членство України в Альянсі стане передумовою "до початку Третьої світової війни".

Словацький прем'єр вкотре наголосив, що військове рішення війни неможливе і різко засудив США та ЄС за допомогу Україні. Фіцо вважає, що ця допомога не сприяла перемозі України, а лише зміцнила позиції Росії та стимулювала продовження війни.

За словами Фіцо, стратегія Заходу, яка включала фінансову та військову підтримку України в поєднанні з санкціями проти Росії та "фальшивою демонізацією" Володимира Путіна, не спрацювала. Він наголосив, що попри все Росія "не стоїть на колінах ані політично, ані економічно".

"Україна, Росія, Європа потребують миру. І Україна, і Росія потребують гарантій безпеки від найсильніших міжнародних гравців. Я не приймаю аргумент, що взаємне вбивство українців і росіян має тривати, щоб Україна могла вести переговори про справедливіші умови", – заявив він.

При цьому словацький прем’єр не конкретизував, на яких саме умовах може бути укладений мир між Україною та Росією.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо одразу після свого приходу до влади минулого року заявив про “провал” стратегії США та ЄС щодо України та підготовку до “стандартизації” словацько-російських відносин після війни.

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