Сериал "Слово пацана" сняли специально к выборам президента РФ — СМИ

Для выборов 2024 года в РФ было подготовлено несколько "творческих проектов".

Нашумевший российский фильм "Слова пацана", быстро ставший популярным и в Украине, был выпущен специально к выборам Путина в РФ.

Об этом пишет Интернет-издание "Медуза".

По данным издания, им удалось получить доступ к утечке внутренних документов администрации президента России. Этот архив изучал большой коллектив авторов из разных стран.

"Весной 2023-го в администрации президента России состоялось совещание, посвященное предстоящим выборам. В здании АП на Старой площади собрались сотрудники администрации, федеральные чиновники и политтехнологи. Они продемонстрировали многостраничную презентацию, которая называлась "Творческий контент к выборам". Ее показывал глава управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков», – написано в тексте издания.

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В презентации говорится, что для выборов 2024 было подготовлено несколько десятков "творческих проектов", которые должны продвигать блоггеры и СМИ. Вот часть перечня их названий:

Сериал "Слово пацана"

Комедия "Холоп 2"

Фильм-сказка "По щучьему велению"

Мюзикл "Бременские музыканты".

Эти и другие "творческие проекты" должны обеспечить "защиту национальных интересов РФ".

"По мнению Кремля, "Слово пацана" рассказывает о "качественных изменениях жизни в России как устойчивом тренде" (то есть, пожалуй, о том, что в 2020-х россияне живут лучше, чем советские люди в 1980-х), — пишется в статье.

Как отмечает издание, на этот проект Президентский фонд культурного наследия инициатив потратил около 20 миллионов рублей.

Что известно о сериале "Слово пацана"

"Слово пацана. Кровь на асфальте" – новый российский сериал, буквально разорвавший соцсети не только в России.

Саундтрек в сериал "Слово пацана" даже занял позицию в рейтинге "Лучшие 100 в Украине" на платформе для прослушивания музыки Apple Music. Украинские культурные деятели и военные предупреждают об опасности.

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