Курс валют на 27 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американская валюта незначительно потеряет в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 февраля. Так, евро и злотый подорожают на несколько копеек.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 38,33 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро – 41,59 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,65 (+2 коп.).
К слову, в Украине массово продают фальшивые доллары. Мошенники даже открывают обменники, в которых распространяют только поддельную валюту.
Читайте также: