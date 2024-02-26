Курс валют на 27 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 февраля. Так, евро и злотый подорожают на несколько копеек.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,33 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,59 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,65 (+2 коп.).

К слову, в Украине массово продают фальшивые доллары. Мошенники даже открывают обменники, в которых распространяют только поддельную валюту.

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