Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников с отсрочкой от мобилизации на 12 месяцев.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Соответствующий документ называется "Проект Закона о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы".

Совет поддержал проект закона 23 февраля. Речь идет о демобилизации военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки в 2024 году. Во время действия военного положения им будет предоставлена возможность увольнения в запас.

Документ отправили 26 февраля на подпись Зеленскому. Он его сразу же подписал.

Напомним, в пятницу, 23 февраля, Верховная Рада Украины одобрила демобилизацию срочников. Парламент Украины принял решение об увольнении со службы срочников, срок службы которых истек во время действия военного положения. После демобилизации срочники получат отсрочку от нового призыва сроком на 12 месяцев. "За" выступило 319 народных избранников.

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